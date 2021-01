Dr Amadou Cissé sur le puits de Ngadiaga: "pour éteindre le feu, il suffit de..." A en croire le Docteur en énergétique et chercheur dans une multinationale du pétrole, Amadou Cissé, le feu peut être éteint grâce à un autre puits horizontal.

"Pour éteindre le feu, il suffit de faire un puits horizontal qui vient rejoindre celui en feu avec une injection sous haute pression de béton spécial pour condamner le puits actuellement en flammes", a affirmé le Dr Amadou Cissé dans Source A.



Il ajoute: "vu le contexte actuel, si rien n'est fait, le puits va continuer de brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. Il y a une forte émission de CO2 dans l'environnement à cause de la fumée noire très forte que l'on aperçoit", s'inquiète-t-il.



Le Dr Amadou Cissé soutient que "la fumée renferme des imbrûlés et des particules fines qui se dissipent dans l'air. Le fait d'inhaler ces particules est, en soi, très nocif pour la santé", dit-il.

