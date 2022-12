Dr Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée Nationale : «Nous devons chasser la violence de cet hémicycle» Lors de la clôture de la session unique de l'Assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop a appelé ses collègues parlementaires au sens des responsabilités en vue de sauvegarder l'image de la deuxième institution du pays ternie par des scènes de violence dont la dernière en date est l'agression de la député Amy Ndiaye de Benno Bokk Yaakaar par ses collègues députés Massata Samb et Mamadou Niang de Yewwi Askan Wi. "L'As"

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Décembre 2022 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

«Notre session qui s’achève a été particulièrement observée par les populations que nous représentons, mais aussi par tous les amis du Sénégal. La configuration politique de notre Assemblée y est pour quelque chose. Mais les Sénégalais attendent de nous de la rigueur, de l'intelligence et du savoir-faire. Ils attendent aussi de nous de la responsabilité et de la sauvegarde de nos valeurs communes.



A vrai dire, il y a des manquements graves à ce niveau, avec des faits de violences inédits, intolérables, inacceptables dans un tel endroit. Ces faits ont surpris plus d’un et je réitère ici ma condamnation ferme de tels actes de la manière la plus rigoureuse possible. Je vous invite au sursaut; il nous faut savoir sauvegarder le Sénégal que nous ont légué nos ancêtres», a indiqué le président de l’Assemblée nationale.

A l’en croire, la violence n’a pas sa place dans ce haut lieu de la République.



«Nous devons chasser la violence de cet hémicycle. Les ardeurs verbales ne doivent pas conduire jusqu’aux agressions physiques. Cela n’est pas digne de nous.Anotre collègue Amy Ndiaye, je renouvelle ma compassion ainsi que nos vœux ardents de prompt rétablissement», a conclu Dr Amadou Mame Diop.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook