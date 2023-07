Dr Babacar Diop, Fds/Les Guelwaars : «Le Président peut faire pour Sonko les mêmes efforts pour Karim et Khalifa» Selon Dr Babacar Diop, Fds/Les Guelwaars, « Macky Sall fait partie de ceux qui ont démantelé l’Etat de droit au Sénégal. On doit arrêter d’instrumentaliser la justice pour liquider des hommes politiques. Mais ce sont des choses qui existent depuis Senghor. Je crois que les efforts qu’il a faits pour Karim et Khalifa, il peut faire la même chose avec Sonko. Comme ça on aura des élections libres, transparentes et inclusives».

«La gouvernance de Macky Sall au plan politique est très désastreuse. On se souvient des 1000 milliards du Covid. Certes une enquête est en cours mais aucun pays ne peut se développer sans une lutte farouche contre la corruption. Il nous faut des hommes politiques intègres, un gouvernement compétent, vertueux pour se développer. »



«Je ne suis pas d’accord avec ce qu’on a infligé à Sonko»



«Depuis le mois de mai, je n’ai reçu aucune convocation de Yewwi askan wi. Je ne suis au courant d’aucune réunion. Lorsque je faisais la politique, je ne leur avais pas demandé la permission. Lorsque je m’engageais dans la politique, ils construisaient leur carrière. Des circonstances ont dicté notre compagnonnage. Je ne transige pas avec ma dignité.



Ce que je dois devenir demain avec mon parti, et ce que les Thiessois m’ont confié, c’est cela qui est important.



Par rapport à Ousmane Sonko, j’ai dit que je ne suis pas d’accord avec ce qu’on lui a infligé en le privant de ses droits et en le mettant sous résidence surveillée. En sus des arrestations de la moitié des membres du Pastef, on parle de 700 prisonniers».



Extraits d’un entretien avec Bes Bi



