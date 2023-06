Dr. Babacar Diop: « La Justice est à la base de la crise que traverse le pays »

Il n’est pas allé par quatre chemins pour désigner le coupable sur la situation chaotique traversée par le Sénégal depuis trois jours. Le maire de Thiès, Babacar Diop,sur les ondes de la RFM, a pointé « l’expression d’une justice corrompue ».



D’après24 heures, le président FDS/Les Guélewars pense qu’on atteint « le comble de la corruption de nos institutions politiques, de manière générale ». Ainsi, l’opposant dit « regretter et condamner » les scènes de violence qui ont secoué le Sénégal et particulièrement, l’université de Dakar.



Ainsi, argue-t-il, « la justice sénégalaise a dit à la citoyenneté sénégalaise, qu’elle n’a pas dit la vérité et c’est ça le plus important ». Et de renchérir : « S’il n’en avait rien, il aurait fallu seulement, libérer simplement Ousmane Sonko. Mais, ils ont sorti une accusation nommée corruption de jeunesse pour laquelle, il doit purger deux ans de prison (…) ».











Amath Thiam