Dr Babacar Niang: "Des malades payaient jusqu'à 900.000 F CFA pour l'oxygène, ils étaient..." Le secteur privé n’a jamais été associé à la stratégie de riposte contre la Covid-19. «On a même été éloigné. Derrière l'argent, le diable se réveille. Quand cela ne va pas maintenant, on nous dit de venir nous regrouper et qu’on allait nous aider.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 06:33 | | 0 commentaire(s)|

Mais nous, on n'a pas besoin d'aide ; c'est la population sénégalaise qui en a besoin. Je vous dis qu'il y a des malades qui payaient 900 000 F CFA d'oxygène, pendant leur hospitalisation», a déclaré le médecin-chef à Samu-Assistance, Babacar Niang, ce 1er août, dans i-radio.



«Quand j’ai proposé que l'oxygène soit subventionné par l'État, on m’a dit : ''Tu es privé ; tais-toi. On n'a pas à te donner de l'oxygène pour tes malades."



Très en verve, le spécialiste des urgences médicales a laissé entendre : «C'est là aussi que je leur ai fait savoir que s’ils baissent (le prix de) l'oxygène, je baisse la facturation. Pendant ce temps-là, vous entendez ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a un gros débat entre le professeur Moussa Seydi et les organisations, puisqu’on dit que l'oxygène est en tension.»

