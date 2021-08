Dr Babacar Niang sur sa plainte: « Cette procédure contre moi sans que l’ordre des médecins du Sénégal ne se prononce, relève de la panique… » Le ministère de la santé, suite à la déclaration du Dr Babacar Niang sur la supposée vente d’équipements médicaux de structures sanitaires publiques aux cliniques privées, a envisagé de porter plainte pour tirer cette affaire au clair. Une logique qui le serait tout autant, pour le patron de Suma Assistance.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

Joint au téléphone par Dakaractu, le Dr Babacar Niang maintient ses propos : « je suis droit dans mes bottes. Cela fait 36 ans que je suis dans le milieu. Cette pandémie est l’occasion même pour mettre à plat tous les problèmes du secteur et permettre aux médecins sénégalais de travailler dans des conditions correctes, et permettre aux populations d’être soignées également dans des conditions optimales. »



Par ailleurs, le docteur Niang rappelle qu’au delà de sa position constante sur les propos avancés concernant cette supposée vente, il est en train de rassembler des preuves. « J’ai des dossiers de matériel de réanimation qui a été donné à des Badienu Gox. On m’a donné le nom de l’acheteur et la date d’arrivée du matériel. Vous savez quand les gens sont asthmatiques, il y a un système pour leur faire des bulles d’air. On les appelle des aérosols. Ils ont acheté ces aérosols au prix d’un respirateur et les ont donnés à des Badienu Gox pour qu’elles les distribuent dans les villages », dénonce encore le médecin.



Concernant la plainte, le Dr Niang, appartenant par ailleurs à l’ordre des médecins du Sénégal parlera d’une procédure qui doit d’abord être entamée par l’organe disciplinaire. « Le ministère de la santé a mis un place un organe disciplinaire qu’on appelle l’ordre des médecins du Sénégal. En dehors du crime, on a pas le droit de convoquer un médecin faisant partie de cette instance tant que celle-ci n’a pas statué sur le cas du concerné. Avec tous les médecins autour du ministère, parler de plainte, c’est méconnaître son travail », a-t-il encore servi...



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos