Dr. Bakar Dia, ancien ministre : « Le vaccin pose plus de problèmes et n’apporte pas de réponses »

Ministre de la Santé sous Abdoulaye Wade, Bakar Dia se prononce sur la pandémie du coronavirus et la campagne de vaccination activement préparée par les autorités. Selon lui, le vaccin que les autorités sanitaires vantent, n’est pas la panacée.



« Le vaccin pose plus de problèmes qu’il n’apporte de réponses. Pour le vaccin contre la Covid-19, nous sommes dans la phase expérimentale. Et pour éviter la déception, il faut qu’on communique vrai et juste. Un vaccin ne règlera pas un problème si en plus, il n’y a pas un traitement efficace des malades, une prévention correcte et si on ne met pas en œuvre le principe de préparation. Aucun scientifique sénégalais ne pourra nous certifier que le vaccin n’aura aucun effet secondaire et qu’il n’entraînera aucune mutation génétique », indique-t-il.



A en croire, Dr Bakar Dia, il « faut être sur ses gardes et comprendre que cette épidémie est l’une des plus graves que l’humanité ait jamais connues ». A cet effet, il recommande au ministre de la Santé et de l’Action sociale d’être vigilant et d’éviter « de se faire endormir par des médaillons qu’il doit aller prendre ». Car, indique-t-il, « il ne faut pas croire que le vaccin va tout régler, il nous aidera juste à réduire le niveau de propagation du virus ».