Dr. Cheikh Guèye : «Les Fds doivent être formées sur la spécificité de la ville sainte de Touba» «Il va falloir que dans cette ville, qui a un statut particulier, les forces de défense et de sécurité prennent en compte cet aspect dans leurs interventions. Qu’elles fassent ce qu’on peut appeler, un dépassement de fonctions, puisque nous sommes dans le cadre d’une ville religieuse qui a ses interdits propres, qui sont d’ordre moral et qui sont liés à des valeurs et des principes de vie dont les habitants de Touba se sont dotés depuis une quarantaine d’années.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2022 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

Interdits de boire de l’alcool, de fumer, de jouer au football, de pratiquer les jeux de hasard, de porter un certain mode d’habillement. Donc, tous ces interdits doivent être pris en compte et faire l’objet d’une surveillance par les Fds (Forces de défense et de sécurité), en plus des délits qu’elles relèvent régulièrement.



Etant donné le caractère spécifique et spécial de la ville, il faut que ces forces apprennent à se comporter d’une certaine manière dans la ville, un peu comme des forces de l’ordre durant le Magal. Qu’elles comprennent que nous sommes dans un événement religieux et elles sont aussi dans une ville religieuse, qui a ses contraintes, ses interdits. Il faut qu’elles soient formées de manière spécifique, notamment celles qui seront affectées là-bas, que ce soit les chefs ou la troupe.



Toutes les composantes doivent être formées sur la spécificité de Touba, sur les règles spécifiques à la ville, sur son histoire, sur les personnes qui font autorité là-bas. S’il n’y a pas cela, on risque d’avoir des problèmes».











Bes Bi

