Dr Cheikh Kanté Ministre en Charge du PSE «Je salue la justesse du choix du président Macky Sall pour mon retour au PSE» Dr Cheikh Kanté va emprunter de nouveau les chemins de l’avenue Lamine Guèye X Soweto pour se rendre au 5ème étage de l’Immeuble Rivonia, siège des locaux du ministère en charge du suivi du PSE. L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar, promu le 11 septembre 2017 ministre en charge du suivi du PSE en remplacement de l’ancien directeur général de la Lonase Abdoul Aziz Tall, avait très rapidement fait monter en puissance ce département ministériel stratégique car prenant en charge tout le référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal de l’horizon 2014 à 2035.

Jusqu’à novembre 2020, date de son départ de ce ministère et sa comme ministre d’Etat Envoyé spécial du président de la République, celui qui s’est surnommé « le Baye Fall » du président Macky Sall a su insufflé une vraie dynamique au PSE.



Multipliant les initiatives, s’invitant sur les plateaux de télévision, dans les studios de radios et profitant de toutes les tribunes et de tous les grands rassemblements, Dr Cheikh Kanté avait réussi à donner une grande visibilité à cette vision du président de la République qu’est le PSE.



Personne avant lui, notamment ses prédécesseurs comme Mohamed Boun Abdallah Dionne, Abdoul Aziz Tall et son successeur Abdou Karim Fofana, n’avait réussi à positionner autant que l’ancien DG du PAD le PSE comme la centralité du référentiel de la vision du président Macky Sall. D’ailleurs, depuis son départ, le PSE est retombé dans une sorte de platitude.



Ce Plan cher au président Macky Sall connait une certaine léthargie au point de pousser certains à penser qu’il serait abandonné en cours de route. C’est pourquoi la décision du président de la République de confier à nouveau au président du conseil départemental de Fatick le suivi du PSE sonne pour l’intéressé comme un challenge à relever de nouveau.



« Je salue la justesse du choix du président de la République porté sur ma modeste personne en me demandant de m’occuper à nouveau du PSE. Le travail que nous avons abattu à la tête de ce ministère a participé à asseoir les bases de la réélection du président Macky Sall en 2019 » confie par téléphone Dr Cheikh Kanté.



L’ancien directeur général du Port autonome de Dakar d’ajouter que « nous prenons cette nomination comme un challenge, un nouveau défi. Beaucoup de choses ont été faites ces dernières années dans le sillage du PSE, notre ambition c’est d’accélérer toute cette dynamique, mais surtout de faire revenir le PSE à la Une de l’actualité en lui donnant une plus grande visibilité, mais surtout de revivifier le PSE pour une nouvelle réappropriation des élites dirigeantes du secteur privé, des grandes écoles comme l’ENA, le Centre de formation judiciaire. Il nous faut aller aussi vers les masses estudiantines qui seront les élites de demain pour leur faire comprendre et adopter le PSE. Je veux surtout décloisonner le PSE qui ne doit pas être seulement une affaire du Gouvernement et de ses démembrements » confie le nouveau ministre.



Ce qui est fascinant chez l’homme, c’est qu’il enjambe les cloisons pour défendre toute politique du président Macky Sall. Bien que n’étant plus le ministre de tutelle du PSE, il n’a pas manqué pendant ces deux dernières années de défendre à chaque fois que besoin cette vision de son mentor.



Dr Cheikh Kanté en tant ministre d’Etat, Envoyé spécial du PR a eu à animer plusieurs conférences à l’international notamment à l’OCDE et autres institutions internationales pour présenter la vision du chef de l’Etat et défendre le programme de ce dernier pour l’Union Africaine. En juillet dernier, lors de la campagne électorale des législatives à Fatick, il a profité d’une rencontre avec les notables et chefs de quartiers de Diofior pour démolir « les nihilistes » du PSE.

Avec Le Témoin



