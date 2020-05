Dr Cheikh Sokhna, proche de Didier Raoult; " 4 autres coronavirus circulent au Sénégal"

Invité de l’émission « Objection » de ce dimanche sur Sud Fm, Dr Cheikh Sokhna a fait des révélations de taille autour du coronavirus. A le suivre, il y en aurait 4 du genre au Sénégal. En sus, il est revenu sur les rapports entre l’institut Pasteur et l’Iressef du Pr Souleymane Mboup.



Pour Dr Cheikh Sokhna plusieurs coronavirus circulent en ce moment au Sénégal et qu’ils se manifestent sous formes de différentes grippes. Selon le collaborateur du Dr Raoult, il y a au moins 4 types de coronavirus présents dans le pays. Revenant sur la collaboration entre l’institut Pasteur et l’Iressef, il révèle d’abord que « dans le contexte du combat contre la Covid-19, il y a une nette collaboration entre le Pr Raoult et le Pr Mboup de l’Iressef qui est une fierté nationale. Ils ont une vision commune sur cette maladie. Nous échangeons des protocoles ».



« Pr Mboup a fini par disposer de la souche de la Covid-19 parce que cela n’a pas été facile. L’institut Pasteur avait refusé de lui céder la souche. Sa souche vient de Marseille (l’institut de Didier Raoult) », ajoute-t-il.



L’objectif recherché dans cette collaboration avec celui qui est à l’origine de la découverte du Vih-2 (Pr Souleymane Mboup), selon Dr Sokhna, c’est de « créer des hubs de plateau technique ».

