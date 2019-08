Dr Cheikhouna Gaye après l’affaire de la pharmacie Patte d’Oie : « il y avait beaucoup de pression »

« J’étais très gêné et j’ai souffert que mes propos ont été remis en cause dans cette affaire », a confié le pharmacien sur la RFM.

Celui qui est devenu docteur en pharmacie en janvier 2018 de poursuivre. « il y a avait beaucoup de pression dans cette affaire. Heureusement que ma famille et mes frères pharmaciens m’on tout le temps soutenu ».

Et de conclure, « aujourd’hui, je suis soulagé, parce que tout le monde a vu l’intégralité de la vidéo. Tout le monde connait maintenant la vérité et ce qui s’est réellement passé ».

Relevé de ses fonctions de commissaire des Parcelles Assainies, Bara Sankharé a été nommé conseiller à la Direction de la police nationale, depuis.