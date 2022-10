Dr. Fatma Guenoune, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer : «La prise en charge des malades coûte plus cher à Dalal Jamm qu’à l’hôpital Le Dantec» Cette année, les activités d’ « Octobre rose » coïncident avec la fermeture de l’hôpital Aristide Le Dantec et le redéploiement de ses services dans des structures? où la prise en charge du cancer est plus chère. Du moins pour la chimiothérapie, qui était gratuite à l’hôpital Aristide Le Dantec et qui coûte 25 000 francs FCfa à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. De même, pour l’intervention chirurgicale qui coûtait 178 000 francs Cfa à Le Dantec, il faut débourser 350 000 voire 400 000 francs Cfa à Dalal Jamm, selon les révélations de la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca), Dr. Fatma Guenoune.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Octobre 2022 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis complètement d’accord avec la fermeture de cet hôpital. C’est le redéploiement qui n’a pas été très bien réfléchi. Maintenant, les femmes profitent de nos consultations pour se faire dépister.



En trois jours, on a enregistré beaucoup de tumeurs. C’est un problème. L’appareil de radiothérapie qui date de 2017, est toujours fonctionnel et prend beaucoup de malades en charge. Nous, de la Ligue, avons aménagé des espaces.



Nous avons construit une salle de chimiothérapie d’une capacité de 70 malades par jour. Ils ont fermé l’hôpital sans aménager la zone de redéploiement. C’est un problème. L’acte de chimiothérapie à Le Dantec était gratuit alors qu’à l’hôpital Dalal Jamm, il faut payer un forfait de 25 000 francs Cfa.



Les interventions chirurgicales coûtaient moins cher à Le Dantec. Là où cet hôpital réclamait 178 000 francs Cfa, c’est entre 350 000 et 400 000 francs Cfa qu’il faut casquer à Dalal Jamm », s’est indignée Dr. Fatma Guenoune, qui milite pour la valorisation et l’épanouissement de la femme contre le cancer, cette maladie ravageuse.











Avec Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook