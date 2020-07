Dr. Fatou Touré Seck, vétérinaire - "C'est quatre coronavirus qui se trouvent dans chaque individu" « Il y a quatre coronavirus dans chaque individus qui se manifestent par de petites grippes. Nous avons un vaccin contre le coronavirus », a déclaré Dr. Fatou Touré Seck lors de son passage à l'émission "Point corona" de la Tfm.

Dr. Fatou Touré Seck a expliqué le lien entre les coronavirus et les êtres humains, avant d’informer sur les risques de « zoonoses « (maladies directement transmissibles de l’animal à l’homme).



« Nous, les vétérinaires, nous avons une grande expérience sur les virus. Le vaccin que nous avons, est destiné au coronavirus qui infecte les chats. Heureusement, il n’y a pas de risque de contamination entre le chat et l’homme. Pour la Tabaski, nous conseillons aux acheteurs de moutons d’éviter des va-et-vient entre différents lieux de vente, de porter un masque et de laver le mouton dès le retour à la maison.



Pour le moment, nous n’avons aucune preuve que les moutons peuvent contaminer les hommes. Nous conseillons aux gens de faire jeûner leurs moutons la veille de la fête, pour éviter les bactéries et autres contenus de la partie digestive de l’animal.



Il faut aussi bien cuire la viande avant de la consommer, le jour de la Tabaski. Je rassure les populations, les vétérinaires sont en train de surveiller tous les points de vente de moutons pour la Tabaski, l’Etat a mobilisé les agents qui sont sur le terrain chaque jour », a-t-elle affirmé.



