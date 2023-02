Dr. Jennifer Douglas : « L'AfCFTA est essentielle pour stimuler la coopération régionale dans l'industrie créative » La mise en œuvre réussie de la Zone de libre-échange continentale Africaine (AfCFTA) a été identifiée comme essentielle, pour stimuler la coopération régionale dans l'économie créative et l'industrie culturelle en Afrique. Selon Dr. Jennifer Douglas, « l'AfCFTA est essentielle pour stimuler la coopération régionale dans l'industrie créative »

Alors que les questions liées à l'insécurité et aux crises alimentaires étaient les principaux sujets d'attention lors de la réunion de deux jours de l'Union africaine (UA) qui s'est tenue en Éthiopie du 18 au 19 2023, l'urgence requise pour résoudre ces problèmes et accélérer un pacte de libre-échange lancé en 2020, a été soulignée par la nécessité d'efforts coordonnés des pays africains pour parvenir à la paix et à la prospérité.





L'experte en droit international et en finance, Dr. Jennifer Douglas, qui s'est exprimée sur le thème : « L'économie créative : stratégies pour faire progresser l'industrie en Afrique », lors d'un événement en marge de la réunion de l'UA, tenue le 21 février 2023, a déclaré que l'Afrique pour le libre-échange continental (AfCFTA) encourage la pollinisation croisée régionale et donne l'opportunité de promouvoir la collaboration régionale dans l'industrie créative, par le biais de coproductions et de projets communs.



Elle a déclaré que l'AfCFTA encourage chaque pays à construire son propre marché intérieur, puis à adopter l'AfCFTA pour créer un immense " marché intérieur " pour les créatifs, à travers le continent. Avec l'augmentation attendue des échanges, un énorme marché unique africain pour les produits créatifs devrait émerger.



Selon Dr. Douglas, un problème fondamental demeure que la séduction de l'industrie créative n'a pas encore intégré la même manière dont les industries traditionnelles, les affaires et l'entrepreneuriat ont dominé l'économie, même si l'économie créative en Afrique et au Moyen-Orient, a généré "58 $ milliards de dollars, en 2013".



Une enquête menée par Africa Filter Organization sur l'industrie créative, en 2022, a révélé qu'environ 48% des jeunes Africains âgés de 18 à 35 ans, pensent qu'une carrière traditionnelle dans le sport, par exemple, est plus lucrative qu'une carrière dans l'industrie créative. Le rapport a également révélé que 78 % des jeunes de cette tranche d'âge, dépensaient peu ou pas d'argent pour les arts et les loisirs culturels.



" Mais, la bonne nouvelle est que 82% (jusqu'à 97% au Nigéria et au Kenya) des personnes interrogées, admiraient l'industrie créative. Les statistiques sont importantes, car les jeunes sont les propulseurs du secteur créatif. Comment pouvons-nous canaliser l'admiration de 82% à une action concrète ? Commencez par relever les principaux défis ", a-t-elle déclaré.



Le membre de la Royal Society of Arts, Angleterre, a déclaré qu'avec les accélérateurs, " nous pouvons copier à partir du marché, des actions pour créer des accélérateurs/incubateurs créatifs. Quand quelque chose fonctionne bien dans un secteur, pourquoi ne pas le cloner pour un autre secteur ? Ensuite, nous pouvons le modifier pour les besoins réels des créatifs. Construire des échanges pour les ventes aux enchères d'art et des plateformes de plaidoyer politique. Construire des incitations à l'innovation qui émergent des incubateurs ».



Dr. Douglas a expliqué que pour assurer la durabilité nécessaire dans le secteur créatif, les fondements de l'industrie doivent être ancrés autour des personnes et de la culture, car les productions culturelles présentent de nombreuses opportunités de création d'emplois durables, qui peuvent réduire le chômage et sortir les gens de la pauvreté.



Pour renforcer la résilience, elle a déclaré que l'industrie créative doit être intégrée en tant que secteur stratégique et utilisée pour créer de la valeur sociale et économique, de sorte qu'elle devienne un " moteur d'un processus de croissance plus durable, équitable et inclusif ".



Elle a ajouté qu'il est nécessaire d'attirer les investissements et la technologie dans le secteur et d'encourager les entrepreneurs créatifs, avec les ressources nécessaires pour renforcer les capacités. " Ils doivent rivaliser sur un pied d'égalité, avec leurs homologues d'Europe, d'Asie de l'Est et d'Amérique du Nord ".



Les nations africaines n'échangent actuellement qu'environ 15% de leurs biens et services entre elles et l'AfCFTA vise à augmenter ce chiffre de 60% d'ici 2034, avec l'élimination de presque tous les tarifs.



Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré plus tôt lors de la séance d'ouverture de la réunion de l'UA : " L'Afrique a besoin d'action ". Première action économique. L'Afrique est riche en potentiel mais elle n'est pas riche en soutien mondial.



" Investir dans la prospérité de l'Afrique nécessite des financements et les pays en développement sont à plusieurs reprises laissés dans le noir, le système financier mondial leur refusant systématiquement un allégement de la dette et un financement concessionnel, tout en facturant des taux d'intérêt exorbitants ", a déclaré M. Guterres.



Les industries culturelles et créatives sont les secteurs économiques qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance estimé à 7 %. En Afrique, le secteur emploie quelque 2,4 millions de personnes selon l'Organisation internationale du travail.



C'est aussi l'une des industries les plus stratégiques, avec la plus forte valeur ajoutée et contribue à un pourcentage du PIB des pays africains. Dr. Douglas a déclaré plus tôt, que l'industrie cinématographique nigériane, par exemple, a contribué à 2,3% du PIB - 239 milliards de nairas, (600 millions de dollars) en 2021, PWC prévoyant une augmentation des exportations à 1 milliard de dollars.



L'OIT a observé qu'étant donné la nature de l'économie informelle en Afrique, le potentiel d'opportunités de développement est important, en particulier pour l'emploi des jeunes. L'Afrique abrite 23% de la population mondiale de jeunes et atteindra 42% d'ici 2030 selon l'OIT. Faire progresser l'industrie est maintenant devenu impératif.









Correspondance particulière de Oludare Richards Abuja

Service presse du Parlement de la CEDEAO





