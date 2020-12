Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dr Lala Fall, Dermatologue: « Être médecin, c'était mon rêve » Rédigé par leral.net le Mardi 1 Décembre 2020 à 20:18 | | 0 commentaire(s)| Dr Lala est le résultat de l'éducation de sa grand-mère maternelle, dont elle a hérité la force de caractère. Son père, ingénieur en bâtiment, a fait plus de 20 ans dans les pays du Golfe. Sa mère, secrétaire de profession, discrète, calme et travailleuse l'a beaucoup inspiré. Portrait…

Dr Lala a passé une enfance tranquille aux HLM 5, sous l'ombre protectrice de mémé, une référence très regardante avec une routine militaire: aller à l'école, apprendre ses leçons, prier à l'heure et apprendre le Coran tous les soirs. Elle a suivi une éducation rigoureuse.



Son cursus scolaire s'est déroulé entre les écoles, Madièye Sall, Dior, Amadou Sall et le lycée John F. Kennedy où elle a décroché le baccalauréat S2. Dommage pour elle, un rêve qu'elle ne réalisera pas: devenir majorette du lycée Kennedy.



Heureusement pour elle et pour la communauté. Elle rêvait de devenir médecin pour soigner et apaiser la souffrance des malades du VIH et faire de la recherche pour trouver un remède. Son rêve s’est réalisé. "Être médecin est mon destin, mon choix, c'était mon rêve", dit-elle.



Elle rejoint la faculté de médecine de l'UCAD. Après sa soutenance de thèse, elle occupe successivement ces postes: -Médecin de collecte au CNTS, - Médecin au service de pédiatrie de l'Hôpital Régional de Kaolack avec feue Dr Fatou Kiné Mbengue (paix à son âme) qui l'a beaucoup aidé.



Un heureux hasard fait qu'elle entre au service de dermatologie de l'Hôpital Le Dantec pour assister à la consultation de Maître Pr Mame Thierno Dieng. Ainsi, un amour est né entre elle et cette belle spécialité.

C’est ainsi qu’elle a fait d'autres formations pour être opérationnelle et mieux assoir ses diagnostics. Elle obtient un master en hématologie, management hospitalier, médecine du travail, Allergologie.



Dr Lala Fall a travaillé à ENDA SANTE en tant que chef de projet sur les IST et le VIH. Elle est maintenant au Centre Hospitalier de l'Ordre de Malte à Dakar depuis Avril 2013. Ses loisirs sont les découvertes culinaires, littéraires et balnéaires







