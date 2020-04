Dr. Malick Ndiaye, médecin-chef: "La région de Thiès est guérie du Covid-19"

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Avril 2020 à 21:12

Thiès est guéri. Selon le médecin-chef de la région, il n’y a plus de cas positifs ni de cas contact dans la capitale du rail. Et précise Dr Malick Ndiaye, « tous les cas contacts qui restaient, ont été libérés ».



La région de Thiès comptait 26 cas (13 à Mbour, 10 à Thiès et 3 à Popenguine) depuis le début de l’apparition de la maladie. Tous sont déclarés guéris à ce jour.

