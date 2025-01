Dr Mamadou Bodian quitte FDS-Les Guelwaars : « Je pars pour l’histoire et pour un Sénégal en mouvement » Déclaration : C’est le cœur lourd, mais l’esprit résolu, que j’annonce mon départ des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS-Les Guelwaars), un parti que j’ai eu l’honneur et la fierté de co-fonder, et dont j’ai assuré – dans l’ombre mais avec dévouement – les fonctions d’Administrateur Général depuis sa création. Depuis 2018, aux côtés de mes camarades, j’ai consacré chaque instant, chaque effort, à bâtir une vision commune pour un Sénégal plus juste, plus digne, et profondément ancré dans les valeurs de progrès social et de solidarité, qui sont au cœur de mon engagement politique de gauche.

Le 3 janvier dernier, dans un échange franc, direct et empreint de sincérité avec le Secrétaire Général du parti, j’ai exprimé ma décision de me retirer. Cette réflexion, longuement mûrie et profondément ancrée dans mes convictions, a pris une forme officielle à travers une lettre rédigée et transmise le 22 janvier 2025. Suite à cette étape cruciale, j’ai entamé des discussions approfondies avec mes amis, mes proches et mes collaborateurs, afin de confirmer la trajectoire que prendrait désormais mon engagement politique.



Mon départ de FDS-Les Guelwaars n’est pas un abandon ; c’est une évolution. Il reflète une conviction profonde : celle que nous devons imaginer, ensemble, une nouvelle architecture politique, bâtie sur les piliers inébranlables de la confiance, de la justice et de l’excellence. C’est une affirmation de fidélité à mes principes et à mes idéaux, ceux qui m’accompagnent depuis plus de vingt ans dans l’arène politique.



Le Sénégal mérite un souffle nouveau. Nous nous trouvons à un tournant historique où les défis – économiques, sociaux, politiques – nous imposent une réinvention collective pour briser les inerties et ouvrir la voie à une transformation audacieuse. Nous devons convertir nos vulnérabilités en forces, nos désillusions en espérance, et nos divisions en unité. Ce n’est qu’en rêvant grand et en agissant ensemble que nous pourrons bâtir un Sénégal pleinement en phase avec les aspirations et les attentes légitimes de son peuple.



C’est pourquoi j’envisage la création d’un cadre politique ouvert et inclusif : un espace de réflexion et d’action destiné à rassembler toutes celles et ceux qui souhaitent écrire une nouvelle page de notre histoire nationale. Dans les jours et semaines à venir, je m’engagerai à mener des consultations nationales, à écouter, à comprendre et à co-construire, avec vous, ce projet ambitieux. J’adresse un appel vibrant à un ralliement large et sincère, transcendant les appartenances partisanes et les clivages habituels, afin de fédérer nos énergies autour d’un idéal commun : celui d’un Sénégal en mouvement, audacieux et résolument tourné vers des transformations profondes.



À mes camarades de FDS-Les Guelwaars, je tiens à exprimer ma profonde gratitude. Ensemble, nous avons mené des combats justes et défendu des idéaux d’une grande noblesse. Si nos chemins se séparent aujourd’hui, je garde avec moi les enseignements précieux et les souvenirs marquants de ce parcours partagé, qui resteront gravés dans ma mémoire.



Chers compatriotes, je vous exhorte à ne jamais céder ni au fatalisme, ni à l’indifférence. Le destin de notre nation repose entre nos mains. Il nous revient de transformer nos rêves en réalités, de faire de nos espoirs des victoires éclatantes. Je crois fermement que nous portons en nous la force, le courage et le génie nécessaires pour affronter et surmonter les défis de notre époque. L’heure n’est plus au doute. L’heure est au courage. L’heure est à l’action. Ensemble, incarnons cette ambition. Ensemble, dessinons les contours d’un avenir lumineux. Ensemble, faisons du Sénégal un modèle, un phare éclatant qui inspire et guide l’Afrique, et au-delà, le monde.



Je vous tends une main sincère et fraternelle, et je vous invite – avec la force du courage et la flamme de la détermination – à marcher à mes côtés vers ce Sénégal en mouvement. Épaule contre épaule, main dans la main, gravons ensemble une page d’histoire que les générations futures liront comme celle du renouveau, de l’audace et de la transformation.



Avec foi et engagement!



Dr Mamadou Bodian

Université Cheikh Anta Diop



