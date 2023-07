Dr Mamadou Ndiaye , Directeur du CESTI : « Ce que je pense des journalistes qui ont signe la tribune contre le 3e mandat » Le directeur du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) était l’invité du Jury du Dimanche. Sur les ondes de la 90.3 Iradio, Dr Mamadou Ndiaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est prononcé sur la tribune faite par des journalistes pour s’insurger contre un 3e mandat du président Macky Sall. Selon lui, le rôle du journaliste est d’être également une sentinelle de la démocratie

. « Déjà en 2000, rappelle-t-il, des journalistes connus et reconnus aujourd’hui ont œuvré pour la consolidation de la démocratie au Sénégal. Il y’a quelques jours, j’ai eu l’info et j’ai même lu cette tribune qui a été signée aujourd’hui par environ 150 journalistes. Il faut dire que le journaliste en tant qu’acteur de la société peut avoir une opinion mais dans le domaine et dans le contexte actuel du Sénégal, si des journalistes se réunissent et sortent une tribune pour un projet qui n’est pas encore clairement défini ou affirmé, je pense qu’à partir de maintenant ils doivent se mettre en réserve du traitement de l’information politique pour garder leur crédibilité », précise-t-il.



Pour étayer ses propos, l’invité du Jury du Dimanche explique que dans le cadre de leur métier, pour leur crédibilité, les journalistes ne peuvent plus traiter une information politique. Ce, jusqu’à la clarification de ce point-là, c’est-à-dire le 3e mandat.



À la question de savoir est-ce qu’en signant cette tribune ils ont enfreint les règles d’éthique et de déontologie ?



Le Directeur du Cesti a rétorqué que : « ils n’ont pas enfreint les règles d’éthique et de déontologie. Ils peuvent donner une opinion, mais ce qui organise le métier du journalisme c’est d’abord et avant tout l’équilibre. Nous sommes dans une situation difficile au Sénégal et ils se sont dits, peut-être, que leur rôle est d’alerter, de sensibiliser pour que le Sénégal n’aille pas vers le chaos.



Il y’a aussi le principe de responsabilité pour un journaliste. Parce que ce sont des journalistes respectables qui ont signé cette pétition. Ils ont chacun, parmi ces 150 personnes ou plus, une bonne raison de signer ce document. À mon avis, ce n’est pas une faute déontologique mais, on ne peut pas engager une action et ne peut assumer les conséquences », renseigne le patron du Cesti.



À l’en croire, les conséquences de cette signature-là est de se mettre en réserve sur les questions politiques et notamment sur les questions liées au 3e mandat pour être crédible. « Parce que déjà tout le monde connaît le point de vue et la position de ces journalistes. Ils ont eu une opinion et moi je ne les condamnerai pas pour avoir signé une tribune mais, ils doivent assumer les conséquences.



Par ailleurs interrogé sur les déclarations du président Macky Sall sur sa candidature lors de la cérémonie de remise des conclusions du dialogue national, Dr Mamadou Ndiaye a affirmé :



« si on analyse le discours du président sur le 3e mandat on se rend compte qu’il y’a toujours le flou. Mais, on voit quand même des références qui peuvent penser qu’il va prendre telle ou telle décision par rapport à cette question. Mais moi, j’ai comme viatique par rapport à mon métier, je ne peux pas réfléchir sur des conjectures. Le principal concerné a dit qu’il va s’exprimer sur cette question. Jusqu’à preuve du contraire, je retiens ce qu’il a dit en 2016 et précédemment en 2019. Donc, je reste à son écoute, mais je sens dans son discours qu’on peut arriver à une situation apaisante pour le Sénégal ».



