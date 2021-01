Dr. Mamadou Ndiaye: « Le Programme élargi de vaccination a les compétences pour vacciner»

Le Directeur de la Prévention Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, a livré une idée exacte du grand chantier qui attend les autorités. Ledit chantier devra passer par le Programme élargi de vaccination, qui a les compétences pour vacciner.



« On ne peut pas vacciner sans utiliser le Programme élargi de vaccination. C’est celui-ci qui a les compétences, l’expertise et les moyens pour vacciner. Il n’y a pas une autre structure. Dans toutes les régions du pays, la vaccination est intégrée dans le paquet, depuis le Poste de santé. C’est un paquet que l’infirmier ou la sage-femme assure, chaque jour. Cela fait partie de leurs prérogatives », a-t-il dit dans les colonnes du journal.



A l’en croire, « il s’est trouvé qu’avec la Covid-19, les gens ont développé des vaccins, dont certains requièrent une température allant jusqu’à moins 80 degrés. Ces réfrigérateurs ne sont pas disponibles dans le cadre du Programme élargi de vaccination. Si nous devons utiliser ces vaccins, il faut nous équiper en conséquence. On ne peut pas recevoir ces vaccins, sans qu’on ait une logistique adéquate pour les conserver ».



