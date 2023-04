Dr Mamadou Salif Sane sur la dernière sortie du leader de Rewmi : « Idy ne maîtrise pas les enjeux actuels au Sénégal » Sudquotidiensn-Selon l’Enseignant chercheur en droit, Dr Mamadou Salif Sané, la dernière sortie du président de Rewmi, Idrissa Seck, lors de sa conférence de presse tenue le vendredi 14 avril dernier a été un raté. Invité de l’émission Objection de la radio Sudfm hier, dimanche 16 avril, Dr Mamadou Salif Sané par ailleurs Maître de conférence à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’université Gaston Berger de Saint louis (Ugb) a indiqué qu’Idrissa Seck a préféré retracer son histoire politique et parler de la vie privée de ses anciens » compagnons libéraux à la place des « sujets de l’heure » sur lesquels il était attendu.

Dr Mamadou Salif Sané, Enseignant chercheur en droit est formel en déclarant que la sortie du président du parti Rewmi, Idrissa Seck lors de sa conférence de presse tenue le vendredi 14 avril dernier a été un raté.



Invité de l’émission Objection de la radio Sudfm hier, dimanche 16 avril, Dr Mamadou Salif Sané a indiqué qu’Idrissa Seck lors de cette sortie n’a fait que « retracer son histoire politique, son compagnonnage avec le président de la République Abdoulaye Wade » et à parler de la vie privée de ses anciens compagnons libéraux du parti démocratique en lieu et place des « sujets de l’heure » sur lesquels il était attendu.



« Je pense que le président du parti Rewmi ne maîtrise pas en tout cas les enjeux actuels au Sénégal, parce que tout simplement, si on veut prolonger encore le suspense ou le silence sur la candidature du président de la République actuelle et sur sa propre candidature, c’est qu’on n’a pas compris encore les Sénégalais. On n’a pas bien maîtrisé ou on n’a pas bien reçu les messages qu’ont lancés les jeunes à travers les manifestations etc.», a indiqué l’Enseignant chercheur en droit avant de marteler.



« Il n’a raconté que des histoires avec son ancien mentor, à qui il doit tout mais malheureusement, on a vu que ça a été vraiment des révélations qui n’honorent pas sa personne encore moins le président Abdoulaye Wade. Il aurait dû habiter avec ces jeunes qui sont en train de s’inscrire sur les listes électorales pour comprendre un peu leur mentalité »

