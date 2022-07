Dr Mohamed Dialllo, Naataangué Askan Wi: "L'égalité des chances est loin d'être réalisée dans notre pays"

"L'égalité des chances est loin d'être réalisée dans notre pays. Cela a une influence considérable sur le destin de notre nation. Il est indispensable de donner le même respect et la même dignité à tous les citoyens du Sénégal.



Nous devons rendre nos entreprises conquérantes. Cela passe par la création d'un écosystème favorable pour nos jeunes pousses et la protection de nos grandes entreprises. C'est comme cela que nous fabriquerons des champions.



Les citoyens ont aussi un rôle à jouer. Ils doivent être des acteurs du changement. Le rôle de la politique est de permettre le bien-être social. C'est ce que nous croyons fermement.

Le numérique est une chance pour le Sénégal. Il ouvre de nouvelles potentialités mais la transformation digitale ne doit pas être subie, car elle s'accompagne de risques.

Nous avons deux défis majeurs :



- Définir notre identité numérique et asseoir notre souveraineté numérique.

Je mettrai toute mon énergie au service de l'intelligence collective.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.



Dr. Mohamed Diallo

Président de la Coalition Naataangué Askan Wi"