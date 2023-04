Dr. Momar Thiam, expert en com’ politique sur l’appel au dialogue de Macky Sall : « Il est voué à l’échec, quelle que soit la forme… »

dialogue est voué à l’échec quel que soit l’appel du président la République

la parole politique décrédibilisée, autant au niveau de l’opinion qu’au niveau des acteurs de l’opposition, face à un pouvoir à qui ils ne font pas confiance

Quand vous appelez un dialogue politique et qu’il y a un précédent pendant la période de Covid, où tous les acteurs réunis dont ceux qui étaient les plus récalcitrants, ont répondu à cet appel-là, Ousmane Sonko y compris, parce que les gens pensaient peut-être qu’il n’y irait pas. Et quand on voit derrière qu’il y a eu ce scandale des fonds Covid et qui tarde à connaître son épilogue, on a évidemment l’impression, comme on dit en communication, de l’effet d’agenda, un événement chassant un autre, on n’en parle même plus

Si vous appelez encore un dialogue politique, l’opposition, légitimement qui s’oppose, va vous vous dire : Écoutez, on est venu dans le cadre d’un dialogue politique sur la question Covid-19, voilà ce que cela a donné.



Le parrainage, on n’est jamais tombé d’accord, mais donc à quoi bon, allez discuter de choses sur lesquelles on sait exactement quel sera l’épilogue. Et vous avez d’autres qui posent une condition, qui est de libérer en tout cas, les personnes emprisonnées dans le cadre politique ou d’opposition politique ou de manifestation, comme un préalable à ce dialogue-là