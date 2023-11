Dr Mouhamadou Sy, un brillant mathématicien au service du continent Le Docteur Mouhamadou Sy est un passionné des mathématiques, expérimenté et dévoué avec un amour profond pour l'enseignement et la recherche grâce aux fruits d'un parcours académique exceptionnel passé dans les universités les plus prestigieuses du monde. Fort d'une expérience enrichissante en Europe et aux Etats-Unis, il consacre sa carrière à la recherche, à inspirer et à guider la jeune génération dans le monde fascinant des mathématiques. Ce qui lui a valu d’être porté à la tête de la chaire de recherche intitulé « Mathématiques et ses Applications »du prestigieux AIMS « African Institute for Mathematical Sciences » (Institut Africain de Sciences mathématiques).

Un parcours d’excellence couronné par une thèse de Doctorat



De nationalité mauritanienne, Dr Mouhamadou Sy est un chercheur en mathématiques. Après son Bac C décroché avec brio en 2009, il va poursuivre ses études supérieures en mathématiques à l'université de Cergy-Pontoise en France où il s'impose tout de suite à la tête du classement des meilleurs étudiants de sa promotion malgré les conditions de vie particulières. Durant toute sa licence, il travaille comme professeur particulier afin de subvenir à ses besoins et financer ses études. Ses brillants résultats de licence ont été récompensés par une bourse d'une année de master octroyée par la RATP.



Une année plus tard, en tant que major de sa promotion, Mouhamadou Sy décroche la bourse d'excellence de l'université de Cergy-Pontoise pour effectuer son master 2. Ses excellents résultats font de lui l'un des étudiants les plus prometteurs de la région Ile-de-France et sont récompensés par un "prix au mérite en Sciences" attribué par l'Académie de Paris en 2014. La même année, il est retenu par le jury de la très prestigieuse bourse DIM pour un financement de trois ans afin de préparer une thèse de doctorat. Il soutiendra cette thèse en 2017 sous la direction de Professeur NikolayTzvetkov et de Professeur Armen Shirikyan à l'université de Cergy-Pontoise.



Une recherche pointue dans le domaine des mathématiques



Les résultats de recherche de Docteur Mouhamadou Sy ont très vite attiré l'attention de la communauté mathématique bien avant la soutenance de sa thèse. Il sera très vite invité à les exposer lors des grandes conférences internationales et à des séminaires, y compris en Amérique dans des universités réputées comme Brown et le MIT. En 2018, il signe un contrat d'Associé de Recherche avec l'université Virginia aux Etats-Unis où il reste 3 ans. Il rejoint par la suite l'Angleterre et notamment le très réputé Imperial Collège London où il travaille avec le lauréat de la médaille Fields Martin Hairer. Docteur Sy fera ensuite son retour aux Etats-Unis à Johns Hopkins University, l'une des plus prestigieuses du monde.



Une production d’ouvrages scientifiques



Dr Mouhamadou Sy participe aussi activement à la production intellectuelle avec la publication de ses recherches et ouvrages en mathématiques. Il faut dire que le très jeune chercheur a publié ses recherches dans de très prestigieuses revues internationales.

Les thèmes de recherche de Dr Sy sont parmi les plus actifs de la recherche mathématique. Les équations de la dynamique des fluides et celles de l'optique non linéaire regorgent de puzzles extrêmement difficiles à solutionner et sont listées parmi les plus grands défis mathématiques du millénaire. Puzzles qu'il aborde avec des techniques probabilistes au développement desquelles il a déjà significativement contribué.



À côté de la recherche mathématique, Docteur Sy s'est vite intéressé aux questions de développement scientifique du continent africain dans le sillage du professeur Cheikh Anta Diop. C’est ainsi qu’il a posé et porté la question de la place des langues africaines comme moyens privilégiés d'éducation scientifique de masse. Dans ce volet de son engagement social et scientifique, sa contribution se compte à hauteur de trois (3) ouvrages de mathématiques (élémentaires, moyennes et avancées) écrits en langue Pulaar/Fulfulde et de nombreux articles de vulgarisation scientifique.



Lors des conférences internationales organisées notamment par l'Unesco, Dr Mouhamadou Sy a défendu la promotion scientifique des langues africaines et leur introduction aux systèmes éducatifs.





Institut Africain de Sciences mathématiques, un nouveau défi



Après une riche expérience internationale dans la recherche et l’enseignement des Mathématiques, Dr Mouhamadou Sy décide de rentrer en Afrique et de rejoindre le prestigieux « Institut africain de Sciences mathématiques » (AIMS : African Institute for Mathematical Sciences) où il officie depuis le mois d'août dernier en tant que titulaire de la chaire de recherche financée par le ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche à travers la fondation Alexander von Humboldt et le service d’échange académique allemand (DAAD).



Dans cet ambitieux projet qui mobilise plus d'un milliard de FCFA, l'objectif de Docteur Mouhamadou Sy et de ses collaborateurs allemands est avant tout d'offrir une formation de qualité à des jeunes africains en sciences mathématiques et leurs applications. Cette formation comprend les trois niveaux pré-doctoral, doctoral et postdoctoral avec en vue une préparation en techniques poussées de modélisation mathématique, d'analyse des modèles et de leurs applications. Sa toute première activité de formation vient d’avoir lieu : 15 jeunes africains venus de quatre pays différents ont suivi en octobre au centre AIMS une formation accélérée aux thèmes des équations aux dérivées partielles, de l’analyse stochastique et de leurs applications.



Pour Dr Sy : "Deux défis majeurs se posent aux mathématiciens africains : d'une part, il leur incombe de s'imposer à l'échelle globale avec une recherche novatrice et, d'autre part, il faut s'assurer d'une applicabilité de leur expertise à la résolution de problèmes concrets qui se posent au développement économique et social du continent africain."



