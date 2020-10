Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dr. Nafissatou Diagne, interniste-diabétologue: Une spécialiste formée à l'art de prendre en charge le malade Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)| Le plus grand souhait du père de Dr. Nafissatou Diagne, décédé en 2007, était qu'elle devienne médecin. Sa mère n'a ménagé aucun effort pour que cela se concrétise. Encore une mère qui se signale après la disparition d'un père. Née à Dakar, de mère lébou et de père Saint-Louisien, Nafissatou Diagne est une fierté de ses parents. Aimante et douce, cette brave dame doit tout à sa maman. Portrait…

Le cursus scolaire de Dr. Nafissatou Diagne s'est déroulé sans difficulté de l'école franco-sénégalaise, puis, au collège Saint Michel et le lycée Galandou Diouf, où elle obtint le baccalauréat. Son parcours du combattant commence à l'université. Sa découverte de l'échec à la fin de la première année universitaire, lui permit de développer l'endurance, l'humilité et la persévérance.



Arrivée en sixième année, le fameux module d'uro-nephrologie non validé lui permet de reculer pour mieux sauter. Elle va au service de médecine interne pour un stage, ensuite un poste de FFI. Elle ne quittera plus cette spécialité.



Des maîtres formidables l'ont formé à l'art de prendre en charge le malade, pas la maladie. L'encadrement hors pair de l'équipe du Professeur Thérèse Moreira Diop l'a fait tomber amoureuse définitivement de la médecine interne. Actuellement, elle y occupe un poste de maître assistante.



Dr. Nafissatou a obtenu son DIU de diabétologie en 2017 à l'université de Montpellier. Tel inspecteur Colombo, sa passion est de guetter les petits signes de la maladie et de s'acharner tant qu'elle ne trouve pas le diagnostic et le bon traitement.



Jadis très timide, elle est devenue très taquine et complice aves ses collaborateurs et ses patients.



Mère de famille calme, discrète, souriante et pieuse, elle adore les petites sorties en famille, le sport après le boulot et cuisiner comme toute bonne sénégalaise.





