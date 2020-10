Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dr Oumou Dème Kébé, Cardiologue: Une altruiste à la générosité hors norme au service de la médecine Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)| Oumou Dème Kébé, cardiologue a fait son cursus scolaire à l'Ecole Moda Kane à la Cite Lamy de Thiès. Férue de lecture. Cette intelligente et brave dame, devenue médecin aujourd'hui, lisait tout ce qui lui passait sous le nez, même les romans de ses aînés. Très tôt, elle développe une capacité de mémorisation impressionnante. D'une fine intelligence, il lui arrivait de corriger sa maitresse qui, étonnée, ne manquait jamais de signaler ce fait. Portrait...

En primaire, Oumou recevait toujours des cadeaux en fin d'année. A cette dame, cette grande sœur, dont Oumou porte le nom de sa maman, elle la doit tout. "Si elle ne m'encourage pas, personne ne le fera. Pour ma famille, ce n'est pas une exception", dit la grande sœur.



Après un brillant passage au Lycée Malick SY, elle obtint son bac scientifique qui lui permit d'intégrer la faculté de médecine et par la suite une spécialisation en cardiologie.



Diplômée d'un DU de cardiopathie congénitale en mi-chemin, d'un DU de cardio-oncologie à l’Université de Paris la Sorbonne, d'un DU écho Bordeaux. Elle a terminé sa formation en intelligence de soi et typologie junguienne des personnalités. Et, elle suit présentement ses modules de CNV.



Cela ne peut surprendre. Ses deux parents étant Hafizoul khouran, elle n'avait pas le choix. Sa chère et douce maman enseignait l'arabe et le coran et avait une grande générosité à partager ses connaissances. Oumou a allié l'école et les études coraniques depuis la petite enfance. C'est une érudit qui se cache. Elle sort facilement une sourate ou un Hadith pour étayer ses propos.



Chez cette Dame, ce n'est guère un extraordinaire parcours qui est important. Mais, ce magnifique état d'esprit et cette capacité de donner, tout donner, sans arrières pensées. Altruiste, sa générosité dépasse la norme. Oumou est décrite d’une personne très entière et sincère en amitié.



Dans sa famille elle est adorée, elle voue un amour et un respect à tout le monde. Sa compagnie est agréable, anti-stress, avec beaucoup d'humour. Partout où elle passe, elle laisse bonne humeur et sourire. Son empathie débordante la fait pleurer facilement.



Militante des causes nobles, elle fait des consultations médicales gratuites pour les femmes détenues et les enfants de familles démunies.



Son homme, son ombre, son cœur, sa force, son soutien inconditionnel la couve, l'aide toujours à traverser les épreuves de la vie avec de précieux conseils quelque fois entrecoupés par des éclats de rire. "Mouhamed plus qu'un mari, c'est un frère, un confident", témoigne-t-elle. Le Ngoyaane, tout le monde le lui laisse. Elle l'adore.





Accueil Envoyer à un ami Partager