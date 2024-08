Dr Oumou Kébé présente ses excuses après ses commentaires sur un patient : Retour de bâton pour la médecin influente des réseaux sociaux

Excuses de Dr Oumou Kébé

Dans un message adressé à Amadou et sa conjointe Amina, Dr Kébé reconnaît l'impact négatif de ses paroles :



“Je tiens à reconnaître que mes paroles ont pu vous blesser. Je me rends compte que ce que j’ai dit était inapproprié et de la façon dont elle est dite; je comprends l’impact que cela a pu avoir sur vous. Je suis profondément désolée pour la douleur que mes paroles ont pu causer à vous, vos proches, mes proches. Ce n’était pas mon intention et je regrette sincèrement ce qui s’est passé. Je m’engage à être plus attentif à l’avenir…”



Elle conclut en demandant des excuses publiques tout en exprimant sa gratitude pour ceux qui continuent de la soutenir :



“Alhamdullilaah Ya Rabbanà de toujours me guider dans le sens du discernement qu est le Furqàan. Yalla mayla werr ak goudd fan au delà de la science. Al kamal lil laah.”



Les réactions sur les réseaux sociaux

Les réactions à ces excuses ont été mitigées. Un internaute, manifestant son indignation, a déclaré :



“La femme médecin là elle est tellement imbue de sa personne wélélélé et pire encore elle croit détenir le monopole de la vérité et du savoir. [...] Mais le clou c’est sa dernière sortie incroyable. Elle avait aussi gaffée lors de la visite officielle à Paris de la deuxième dame de la république…”



Cette critique souligne un sentiment partagé par plusieurs, selon lequel Dr Kébé dépasserait parfois les limites de son rôle de médecin en faisant des annonces inappropriées sur les réseaux sociaux.



Réponse de la famille du patient

La conjointe du patient, Amina Amadou Sow, n'a pas tardé à réagir aux excuses de Dr Kébé, rejetant les accusations portées contre son mari :



“Bonsoir madame Oumouhamed Khaleefah, je vous salut moi la femme du DAUR KAT qui prétend être malade pour daur niit yi. [...] Vous ne méritez pas le respect que les sénégalais vous donne madame. Vous pensez détenir le monopole de la vérité ?”



Un message d'espoir du patient



En dépit de la controverse, le patient, Amadou, a partagé un message d'espoir et de gratitude. Après un combat acharné contre le cancer du pancréas avec métastases au foie, il a annoncé être en rémission complète pour la tumeur pancréatique :



“Ce fut un combat extrêmement long et douloureux mais alhamdoulilah on a gagné. [...] Merci à ma sœur Aita Lo, merci aux Killah Killah, merci la famille de E-Streaming Films & Série...”