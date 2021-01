Dr. Pierrette Herzberger-Fofana: « Combien de fois peut-on réinventer un partenariat ? » La nouvelle stratégie UE-Afrique doit être l'étape nécessaire qui transforme enfin, nos relations avec le continent africain. Pas seulement sur le papier.

De nombreux discours autour du partenariat d'égal à égal, nous ont accompagnés au cours des dernières années, et je crois que ce n'est que maintenant - avec cette nouvelle stratégie - que nous avons la chance de le concrétiser.



Éliminer la dynamique donateur-bénéficiaire, intégrer les voix et l'expertise de la Diaspora et de la société civile, et insister sur le fait que l'autonomisation des femmes et des filles doit être prioritaire et intégrée dans le partenariat, sont des éléments qui projettent les bases d'un partenariat plus politique t mutuellement bénéfique.









Dr. Pierrette Herzberger-Fofana,

Députée européenne



