Dr Yoro Dia, ancien Ministre: "Après les rentiers de tension politique, voilà les rentiers de la guerre"

Dr Yoro Dia, ancien Ministre a .constaté qu’après les rentiers de tension politique, voilà les rentiers de la guerre « Paix irréversible, car l’armée a gagné la gerre et l’Etat la paix avec le désenclavement », dit-il. Il précise que Ziguinchor est la seule région avec deux aéroports et un port. Et, le pont de Farafégny est le plus grand héritage de Macky.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 00:05 | | 1 commentaire(s)|