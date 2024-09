Dr. Yoro Dia, ancien Ministre : « Depuis l’irruption de Pastef, le niveau du débat n’a jamais été aussi bas avec Sonko qui joue au gladiateur »

L’ancien Ministre, porte-parole de la Présidence, Dr. Yoro Dia constate qu’en France où le PM vient d’être nommé, le débat porte sur les grandes orientations de sa DPG et sur une éventuelle motion de censure. Et non, sur s’il va faire la DPG ou pas. Aux Usa, jamais de débat sur la tenue ou pas du discours du Président sur l’état de l’Union.



Ainsi, Dr. Yoro Dia retient que depuis l’irruption de Pastef, le niveau du débat n’a jamais été aussi bas avec Sonko qui joue au gladiateur, avant d’utiliser courageusement le Président comme bouclier pour échapper à la motion de censure.



Après avoir mis l’économie dans le coma, dit-il, les stagiaires vont installer le chaos institutionnel, avec un Président fusible d’un Premier Ministre à la fois, chef du gouvernement, procureur et juge d’instruction. « Les Législatives sont l’occasion de faire un demi-tour démocratique en mettant fin au stage de Pastef, en imposant la cohabitation à Diomaye, 1er Roi d’Angleterre », espère-t-il.