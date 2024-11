Dr Yoro Dia, ancien Ministre : « L’irresponsabilité illimitée de notre PM est la plus grande menace à la sécurité nationale »

L’ancien Ministre, porte-parole de la présidence est d’avis que l’irresponsabilité « illimitée » de notre PM est la plus grande menace à la sécurité nationale. D’après le politologue, on ne laissera pas salir un Général qui s’est couvert de gloire et jeter le discrédit sur notre grande armée.