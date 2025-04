Dr. Yoro Dia, ancien Ministre : « Le Président n’a pas encore compris que le temps ne chôme pas »

Dr. Yoro Dia, ancien Ministre, porte-parole, a souligné que "le Président n’a pas encore compris que le temps ne chôme pas". "Toutes ces réformes institutionnelles inspirées par les rentiers de la tension", prévient-il, "sont une perte de temps." "Le seul problème du pays est, et demeure l’économie. Priorité à l’économie et non à l’agenda de vendetta systémique", conseille-t-il.

