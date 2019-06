Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Drake évite un procès pour viol en versant 350.000 dollars à son accusatrice Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 01:58 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire dans laquelle Drake a été accusé de viol date juin 2017, mais c’est la plainte du mannequin Laquana Morris contre son propre avocat, Alex Cabereiras, qui révèle aujourd’hui des détails précis de l’agression supposée et de l’accord financier passé.



La justice britannique avait refusé d’enregistrer la plainte du mannequin pour manque de preuves, mais le rappeur avait néanmoins conclu un arrangement financier avec elle en 2018.

Drake contre-attaque



En 2018, Drake avait porté plainte contre son accusatrice, pour allégations mensongères de viol et de grossesse. Finalement, un accord financier avec des clauses restrictives avait été signé et une partie de la somme remise à la jeune femme.



L’affaire aurait pu en rester là, mais la jeune femme attaque aujourd’hui son avocat, révélant par là même les détails de la précédente affaire. Elle est en effet convaincue que son avocat et celui de Drake avaient fait cause commune. En révélant leur accord, elle brise la clause de confidentialité qu’elle avait signée. Cela l’obligerait même à rendre l’argent qu’elle a perçu.



