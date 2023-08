Dramane Aïdara, Directeur de l’Oit au Sénégal: « Le pays doit éliminer la convention 190 sur la violence et le harcèlement » L’égalité et équité des chances entre hommes et femmes dans le monde du travail, reste le défi que le Sénégal doit relever. Pour atteindre cet objectif, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont en formation à Saly Portudal. D’après le directeur de l’Oit au Sénégal, Dramane Aïdara, le pays doit éliminer la convention 190 sur la violence et le harcèlement, qui est une forme de discrimination.

