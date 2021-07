Drame: Il étrangle et tue son épouse en pleins rapports sexuels Le mari d’une femme décédée lors de leurs relations sexuelles, a comparu devant un tribunal anglais, le 9 juillet dernier. Il est accusé d’avoir assassiné son épouse. Devant le tribunal, Sam Pybus a admis avoir étranglé Sophie Moss avec son consentement lors de rapports sexuels à à Middlesbrough, en Angleterre, le dimanche 7 février 2021.

Sophie Moss, 33 ans, de Darlington, est décédée à l’hôpital après avoir été retrouvée inconsciente. Elle a été transportée à l’hôpital mais a malheureusement été déclarée morte.



Arrêté pour meurtre, Sam Pybus plaide pour un homicide involontaire.



« L’accusé a informé son équipe juridique qu’il accepte avoir appliqué une pression de la main sur le cou de Sophie Moss. Elle a consenti à cette pression de la main dans le cadre de l’activité sexuelle dans laquelle elle et Sam Pybus se livraient et elle l’avait déjà fait. Deuxièmement, il accepte que la pression exercée sur sa nuque ait causé sa mort. Troisièmement, il n’avait aucune intention de lui faire du mal ou de lui causer des blessures. »



Pybus comparaîtra ensuite devant le tribunal le 7 septembre pour la détermination de la peine. Il a été placé en détention provisoire jusqu’à cette date.

