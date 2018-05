Drame: Le plus grand supermarché de Jeddah Arabi Saoudite a pris feu Jeddah - Un énorme incendie a éclaté dans la nuit du 30 avril 2018 dans un grand centre commercial de la ville de Djeddah.

Des colonnes de fumée noire et de flammes ont été aperçues dans la boulangerie et le supermarché Hamada, situés dans le quartier Al-Andalus à l'ouest de Djeddah.



Dix-neuf unités de lutte contre les incendies de la défense civile ont lutté pendant des heures avant de contenir l'incendie avant qu'il ne puisse s'étendre aux régions voisines. Les unités de défense civile ont sauvé les employés qui étaient coincés dans le centre à cause du feu et de la fumée qui s'échappait.



Selon les derniers développements, le feu a vidé tout le centre commercial, qui couvre 9000 mètres carrés. Une personne est portée disparue.



Les scènes de l'incendie dévastateur, qui a commencé à 16 heures hier, sont allées en direct sur l'application Snapchat.

