Drame- Un Sénégalais retrouvé pendu dans sa cellule en Italie

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Décembre 2018

Un Sénégalais de 30 ans s’est suicidé par pendaison dans la prison de Don Bosco (Italie) où il était détenu depuis le 7 novembre dernier. Le drame est survenu dans la nuit du mardi à mercredi, selon la presse italienne reprise par Les Echos.



Le jeune homme dont l’identité n’a pas été révélée, a été arrêté avec autre Sénégalais pour séjours illégal. Ce dernier aurait appris à la police qu’il souffrait de troubles psychiques. Sa mort a, cependant entraîné une vive protestation dans la prison. Ses codétenus sénégalais et nigérians ont manifesté leur colère en brûlant des draps, des matelas et du mobilier. Ils dénoncent également les conditions de détention dans cette prison, qui avait enregistré récemment le suicide d’un autre Africain dans des conditions similaires.

