Drame à Colobane: Au moins trois morts dans un effondrement d'immeuble Encore un cas d’effondrement d’immeubles ! En effet, le bâtiment s’est affaissé à Colobane selon la Tfm. Et selon les estimations, il y aurait au mois trois morts.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Octobre 2021 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

Mais, les sapeurs-pompiers qui sont actuellement sur place annoncent qu’ils ont repêché six corps. Ainsi, ils continuent toujours les recherches.



Les parents des victimes ont envahi les lieux mais la police veille au grain pour boucler le périmètre.

