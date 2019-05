Drame à Darou Rahmane: Un père tue son fils de 25 ans

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 16:00

Un nommé Barry Sy a poignardé à mort son fils. Le drame horrible s’est déroulé au quartier Darou Rakhman à Rufisque Nord. Le fils, Ibrahima Sy âgé de 25 ans disputait avec son père et ce dernier a été poignardé au niveau du cou. D’après les sources l’homme serait un malade mental. Il est actuellement entre les mains de la police de Rufisque. Et la victime acheminé dans une structure sanitaire de Dakar.





