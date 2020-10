Drame à Diégoune: Pour l’avoir confondu à un singe, il tue son petit frère Un drame s’est produit à Diégoune, dans le département de Bignona. Un homme a tué par accident, son petit frère dans son champ d’arachide, à l’aide d’un fusil de chasse

« J’ai constaté un mouvement dans un buisson et j’ai pensé que c’était un singe et du coup, je n’ai pas hésité à tirer. Après je me suis rendu compte que c’était une personne à travers son cri et que c’était mon petit frère » dira-t-il.



D’après senenews qui relaie l’info, la victime, âgée de 30 ans, s’appelle Adama Sané, plus connu sous le nom de « Damayé ».



D’après nos confrères, le corps sans vie a été déposé à la morgue du poste de santé de Thionk Essyl.



