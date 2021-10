Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Drame à Hollywood : La star américaine du cinéma, Alec Baldwin tue une photographe, en plein tournage Rédigé par leral.net le Samedi 23 Octobre 2021 à 11:34 | | 0 commentaire(s)| L’acteur Alec Baldwin a tué jeudi 21 octobre par balle, par accident, la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du western qu’il était en train de tourner dans l’Etat américain du Nouveau-Mexique.

Alec Baldwin ne s’en remet pas. En plein tournage d’un film western, il a ôté la vie à la femme qui était chargée de diriger la photographie du tournage. Un drame terrible qui a coûté la vie à une personne et blessé un autre. Selon la Police, Halyna Hutchins, la directrice de la photographie du film et un certain Joel Souza « ont été blessés par balle lorsque Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage » du film « Rust ».



Halyna Hutchins, 42 ans blessée, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital. Mais, elle a été déclarée morte par les médecins. Quant au réalisateur de « Rust », Joel Souza, 48 ans, il est encore en soins intensifs. A en croire un porte-parole du shérif cité par « The Hollywood Reporter »,son état serait critique. Les premiers élément de l’incident tablent sur un accident terrible pour Alec Baldwin.



« M. Baldwin a été interrogé par des policiers », a indiqué à l’AFP le porte-parole du shérif de Santa Fe, Juan Rios concernant l’enquête. « Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. « Il s’est présenté volontairement et a quitté l’immeuble après la fin des interrogatoires.« , ajoute-t-il avant d’indiquer qu’aucune poursuite n’a été engagée contre l’acteur.



Un peu plus tôt, les services du shérif avaient indiqué que l’incident semblait lié à une arme servant d’accessoire sur le tournage et que « les enquêteurs cherchent à savoir quel type de projectile a été tiré » et dans quelles circonstances. Le site du tournage, le ranch Bonanza Creek abondamment utilisé dans les westerns, était bouclé jeudi après-midi.



Agé de 63 ans, Alec Baldwin est devenu encore plus populaire aux Etats-Unis en campant le personnage de Donald Trump dans la célèbre émission satirique « Saturday Night Live ».



MSN avec AfrikMag.





