Drame à Kaffrine : Un camion fou fauche mortellement un garçon de 14 ans Un camion, qui roulait à vive allure, a tué un garçon âgé de 14 ans à Kaffrine, hier dimanche 23 août 2020.

G. Diagne et son camarade qui essayaient de traverser la route sur une bicyclette ont eu la malchance de croiser le camion fou en partance de Ziguinchor, nous dir le quotidien « L’As ».



L’adolescent Diagne est mort sur le coup, tandis que l’autre garçon est sorti indemne de l’accident.



Le camion s’est finalement renversé après avoir heurté un arbre. Son conducteur est grièvement blessé et reçoit actuellement des soins à l’hôpital régional de Kaffrine.



La police a ouvert une enquête.



