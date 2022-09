Drame à Kaolack: L'affaissement d'un bâtiment a fait 4 morts dont Moussa Sow, sa 3ème épouse et...

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Septembre 2022

L'opération de sauvetage a finalement duré près de 10 heures. Au finish, 04 corps sans vie ont été extraits des décombres dont le père de famille Mamadou Sow, sa troisième épouse et son bébé et une autre fille du nom de Khadija.



Pour rappel, le bâtiment qui s'est effondré à Ocass a surpris tous les membres de la famille Sow...Ceux qui étaient au premier étage ont été précipités sous les décombres...



D'autres étaient pendant ce temps en train de se reposer dans leurs chambres respectives...

