Drame à Kaolack : Un talibé tué par son maître coranique

Lundi 16 Mars 2020

Un maitre coranique a ôté la vie à son talibé âgé de 11 ans. Le drame a eu lieu vendredi dernier, aux environs de 15 heures 30 minutes, à Keur Madiabel, à Kaolack. D’après Emedia, le talibé Malick Loum dormait dans la salle de cours. Ce que son maître coranique, Mbaye Senghor n’a pas toléré.



Voulant le réveiller, il lui a donné un coup de corde sur la tête et l’enfant s’est évanoui. Il succombera finalement malgré les tentatives de réanimation.



Ainsi, il a été révélé que le maître coranique est en garde-à-vue et l’enquête suit son cours.



Affaire à suivre...



