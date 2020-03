Drame à Kédougou : une orpailleuse tue son concubin Les faits se sont passés dans la nuit du 3 au 4 mars dernier, à Kharakhéna, village aurifère du département de Saraya, dans la région de Kédougou. Au cours d’une dispute, Saly, une orpailleuse, a poignardé à mort son concubin Malien, Mamoudou Diarra, âgé d’une trentaine d’années. Saly a étranglé son concubin et lui asséné un violent coup à la gorge. Elle a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt à la prison de Kédougou, rapporte Le Soleil.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mars 2020 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos