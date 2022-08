Drame à Keur Massar: L'effondrement d'une dalle tue un bébé et blesse 04 autres personnes

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Août 2022 à 19:57

Une dalle s'est affaissée, ce mardi vers 10h, sur des membres d'une famille au quartier Parcelles-Assainies de Keur Massar.



Ainsi, un bébé âgé d'environ deux mois a perdu la vie dans cet effondrement et 04 autres personnes ont été blessées.



Les gendarmes de la Brigade de Keur Massar, alertés des faits ont rappliqué sur les lieux du drame avant de procéder au constat. Et, les hommes du Major Kane ont ouvert présentement une enquête.



Ousmane Wade