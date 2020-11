Drame à Khaar Yalla: deux enfants meurent électrocutés, un troisième dans un état critique Un poteau électrique a causé un drame dans ce quartier populaire de Dakar. Un poteau électrique est tombé sur trois enfants. Le bilan est lourd d’autant que les deux enfants sont décédés sur le champ tandis que le troisième enfant est grièvement blessé, selon emedia.

Les victimes, informe-t-on, seraient âgées entre 5 et 6 ans. Un fait qui a provoqué la colère des populations dudit quartier qui ont barré la route. Lesquelles renseignent que ce sont trois camions qui ont déchargé ces poteaux nuitamment dans le quartier.



Et ces poteaux étaient mal superposés. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers ont rappliqué dare-dare sur les lieux. Ils ont fait les constats d’usage avant d’acheminer les victimes.



La Senelec regrette et intente une enquête



Conseiller spécial du directeur général de la Senelec, Aziz Fall a regretté cet accident malheureux qui a coûté la vie à deux enfants. Revenant sur les circonstances, il rappelle que Senelec, depuis un moment, est entrée dans une phase qu’on appelle l’amélioration de la qualité de service. Laquelle consiste à travailler à mieux sécuriser les réseaux de distribution et de faire en sorte que tous les problèmes liés au ravitaillement électrique, notamment dans la région de Dakar, soient complètement réglés. « Et pour faire cela, Senelec est amenée à collaborer avec des prestataires. C’est justement un de ces prestataires qui était directement dans cet incident », a fait savoir Aziz Fall qui exprime sa sympathie et son assistance aux victimes.





A l’en croire, la Senelec va diligenter une enquête pour que cette affaire soit tirée au clair. Mais, renseigne-t-il, des mesures ad hoc ont été prises afin d’éviter de tels accidents dans le futur. « C’est la première fois que nous enregistrions ce genre d’accidents dans toutes nos opérations. Nous en sommes très désolés. Des mesures de conservation ont été prises. Nous avons décidé de suspendre toute activité de cette nature pour l’instant. En sus, des mesures préventives sont prises pour renforcer toutes les opérations qui seraient similaires à celles-ci », rassure-t-il en réitérant ses regrets.

