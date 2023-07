Drame à Kolda : Un enfant meurt noyé dans la piscine de l'hôtel Hobbé

Le phénomène est devenu récurrent dans certains lieux touristiques. Après l'hôtel Les Filaos de Saly, un enfant a perdu la vie à l'hôtel Hobbé de Kolda. Le drame est survenu hier dimanche, selon des sources de "Seneweb".



M. Baldé était venu dans la capitale du Fouladou, pour y passer les vacances scolaires. Malheureusement, cet enfant de 7 ans ne verra plus ses parents.



En compagnie de son oncle S. T. et ses deux cousins du même âge, M. Baldé s'est rendu hier dimanche à la piscine de l'hôtel Hobbé. Quelques temps après, son oncle est sorti de la piscine vers 16 h, pour aller brancher son téléphone portable. Revenu 10 minutes plus tard, S. T. n'y a pas trouvé son neveu. Ainsi, il s'est lancé à sa recherche dans le réceptif hôtelier.



C'est une serveuse de l'hôtel qui a aperçu le petit M. Baldé dans les eaux de la piscine, avant de lancer un cri d'alerte, détaille "Seneweb".



Repêché puis évacué aux urgences de l'hôpital régional de Kolda, le petit Baldé a fini par rendre l'âme.



Informé du cas de noyade vers 16 h 30, le chef de service du Commissariat central de Kolda s'est rendu sur les lieux du drame, en compagnie de ses hommes pour les constats d'usage. Le commissaire Malick Dieng a procédé à l'interrogatoire du responsable de l'hôtel Hobbé et des employés en service au moment des faits.



Les aveux des deux mis en cause



Le maître des lieux, A. O. Diallo, a avoué qu'il n'a recruté aucun surveillant pour la piscine. Aucune indication de cette absence de surveillance n'était visible pour les usagers, d'après les éléments de l'enquête. Interrogé sur procès-verbal, S. K. a reconnu avoir abandonné dans la piscine son neveu, pour aller charger son téléphone portable.



Les policiers ont réuni des indices graves et concordants, pour motiver l’arrestation du gérant de l'hôtel Hobbé, A. O. Diallo et de l'oncle de la victime, S. Konté. Ils ont été placés en gard- à-vue hier dimanche, dans les locaux du Commissariat central de Kolda.



Le responsable de l'hôtel Hobbé et l'oncle de la victime présentés au procureur



Le duo incriminé a été déféré ce lundi, respectivement pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à une personne en danger.