Drame à Latmingué- Un témoin accuse : « Ces jeunes filles sont victimes de négligence humaine »

Trois jeunes filles sont mortes noyées, hier vers 17h, dans un bassin rempli d’eaux de pluies au village de Keur Al Codé, dans la commune de Latmingué. Le professeur de Philosophie, Gorgui Ba, témoin des faits trouve que Ramata Ba, Awa Ka et Fatoumata Sow, âgées respectivement de 12 à 13 ans, sont victimes de négligence humaine.



Elles sont tombées dans un bassin, creusé dans la localité par l’UCG. Et, ledit bassin, rempli d’eau de pluie, n’est ni remblayé et ne dispose pas non plus d’une clôture de sécurité.



Et, ces filles, au nombre de 9, parties chercher du bois mort, ignoraient qu’il y avait un danger. Ces filles qui sont mortes, avant d'être secourues, sont inhumées ce jeudi, après la prière de 14h.





