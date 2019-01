Drame à Mbour: Deux chavirements de pirogues font huit morts

En moins de trois jours, deux pirogues de pêcheurs mbourois ont chaviré en haute mer faisant huit (8) morts.



En effet, dans la nuit dans la nuit du dimanche à lundi dernier, une embarcation avec à son bord huit pêcheurs, a chaviré à Djiffer au sud de Mbour. Seul deux d’entre eux, ont pu être secouru, les six autres noyés sont toujours introuvables. Un peu plus tôt, dans la nuit du vendredi à samedi, vers 3 heures du matin, un autre chavirement est survenu au large des côtes gambiennes.



Sur les trois pêcheurs qui étaient à bord de l’embarcation, un seul a pu être secouru. Là également, les corps des deux victimes sont toujours introuvables. Les deux chavirements ont été occasionnés par de mauvaises conditions métrologiques, selon les rescapés interrogés par la RFM.

