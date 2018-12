Drame à Nyassia: porté disparu depuis samedi dernier, le non-voyant Bertrand Bassène retrouvé mort dans un puits

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018 à 10:05

Non-voyant âgé d’une trentaine d’années, Bertrand Bassène n’est plus. Son corps sans vie a été retrouvé le 3 décembre dernier, au fond d’un puits dans un village jouxtant Nyassia, à Ziguinchor.



Selon des témoignages recueillis dans l’entourage du défunt, c’est un voisin de Bertrand qui puisait de l’eau, qui a fait la découverte macabre. Les populations alertées, ont aussitôt informé les autorités administratives et les sapeurs-pompiers.



Extrait du puits, le corps sans vie de Bertrand Bassène a été acheminé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Après autopsie, la famille éplorée a pu disposer de la dépouille de Bertrand Bassène pour son inhumation prévue ce jeudi, à Nyassia.



Selon de sources proches de l’enquête en cours, la piste accidentelle est, pour l’instant, privilégiée par les gendarmes.













L’Observateur



